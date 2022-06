Hygienici upozorňujú na nebezpečný kozmetický výrobok, je určený na rozčesávanie vlasov pre deti (foto)

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii . Do systému na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (Safety Gate RAPEX) ho nahlásil kontrolný orgán v Írsku. Informácie poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Ide o výrobok na rozčesávanie vlasov pre deti s názvom Goodness Hair Detangler Watermelon Burst značky Baylis & Harding. Výrobok je v tmavej fľaši s oranžovou etiketou, na ktorej je zobrazený obrázok leva.Vo výrobku zistili prekročené množstvo mikroorganizmov, čo predstavuje mikrobiologické riziko. V prípade, ak výrobok prichádza do styku so sliznicami alebo ak sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.