Urgentné príjmy hlásia nárast vážnych zranení detí na trampolíne – z takýchto úrazov môžu vzniknúť trvalé následky

Na trampolíne by nemalo skákať viac detí rôzneho veku a určite nie dospelí

Kedy má dieťa nárok na odškodné z poistenia

Nie je preto prekvapením, že napríklad niektorí českí záchranári sa vyjadrili, že trampolíny doslova "neznášajú" a považujú ich v istom zmysle za rizikovejšie ako kúpanie sa v bazéne.Zvýšený počet hlásení úrazov detí pri skákaní na trampolíne eviduje aj UNIQA. Ide najmä o deti v predškolskom veku a rodičia hlásia najmä zlomeniny horných a dolných končatín, pomliaždeniny ale aj zranenia krčnej chrbtice"Niektoré komplikované zlomeniny si dokonca vyžadovali operačnú liečbu a výnimkou nie sú ani úrazy hlavy či tržné rany, ktoré utrpelo dieťa pri vypadnutí z trampolíny, ktorá nemala dostatočne upevnenú sieť, " hovorí manažérka poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová. Ak dieťa dopadne na obrubník alebo dlažbu, takéto úrazy môžu mať dokonca fatálne následky.Z popisu hlásení klientov vyplýva, že nebezpečenstvo stúpa, ak skáče na trampolíne viac detí rôzneho veku. Najväčšie riziko pritom predstavuje, ak na trampolíne skáču deti a dospelí. Najzraniteľnejšie sú pritom najmenšie deti, ktoré majú ešte problém so stabilitou.. Rodičia by preto vždy mali dbať na bezpečnostné opatrenia: Nenechávať malé deti na trampolíne bez dozoru, dbať na to, aby na trampolíne neskákalo viac detí či dospelí naraz a pri trampolíne chránenej sieťou kontrolovať jej upevnenie."Z úrazov ako sú zlomeniny rúk a nôh, vyvrtnutia, úrazy hlavy či pomliaždeniny totiž môžu vzniknúť trvalé následky. V tých lepších prípadoch môže ísť iba o väčšiu jazvu či zníženú hybnosť," hovorí Eva Trajboldová z UNIQA.V prípade takýchto úrazov majú deti nárok na odškodné, pokiaľ majú v rámci životného poistenia. "Garantuje Vám, že so zvyšujúcim sa percentom trvalých následkov sa znásobuje aj plnenie až do 600%. Ak by vaše dieťatko bolo hospitalizované viac dní, jednorazovo dostanete sumu podľa počtu dní strávených v nemocnici," vysvetľuje E. Trajboldová z UNIQA.Poistenie kryje aj čas nevyhnutného liečenia po úraze či chirurgický zákrok a hospitalizáciu, ktorá si podľa E. Trajboldovej často vyžaduje prítomnosť rodiča v nemocnici priamo na izbe. "Najmä pre zamestnanú matku to môže znamenať finančné straty, poisťovňa jej preto počas tejto doby čiastočne kompenzuje zvýšené náklady, ktoré táto situácia prináša."K úrazovému a zdravotnému poisteniu môže mať dieťa aja pripoistenie zlomenín kostí zdarma. Počas naháňačiek okolo zabezpečenia ošetrenia či prevozu do nemocnice navyše kedykoľvek pomôžu. Ak si ich pripoistíte, zabezpečia Vám pre dieťa nadštandardnú izbu v nemocnici, dopravu do zdravotníckeho zariadenia alebo návštevu lekára u Vás doma.