Hygienici upozorňujú na škodlivé výrobky, môžu sa predávať aj na Slovensku

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na 11 nebezpečných výrobkov na farbenie pokožky, bielenie zubov či na čistenie rúk. Produkty sa môžu nachádzať aj na Slovensku. Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ich nahlásili kontrolné orgány v Dánsku, Fínsku a Nemecku. V tlačovej správe o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.V siedmych prípadoch sa hlásenie týkalo výrobku na bielenie pokožky. Ide o dva výrobky od spoločnosti Creme Diana z Libanonu a výrobky na bielenie pokožky značiek Roop Rang z Pakistanu, Bronz Tone Maxi Tone z Pobrežia Slonoviny, Caro light z Konžskej republiky, Gold skin z Pobrežia slonoviny a Light & Natural Carotone TM z Pobrežia slonoviny.Prvé tri výrobky obsahujú ortuť, ďalšie výrobky látku clobetasol propionate v nepovolenom množstve. Výrobok na bielenie pokožky od poslednej menovej značky obsahuje aj látku hydroquinone v nepovolenom množstve.Do systému bola nahlásená aj indická hena na farbenie pokožky Hindistan Mali Kartal Kina značky Cimen. Výrobok obsahuje zakázané farbivo Lawson. Navyše, nie je v súlade s viacerými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.ÚVZ varuje aj pred pleťovým sérom Ere Perez Quandong green booster serum značky Ere Perez z Austrálie. Vo výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných mikroorganizmov, takže predstavuje mikrobiologické riziko.Podobné riziko predstavuje aj zubná pasta Red Paste for Teeth and Gums z Indie. Zistená v nej bola prítomnosť aeróbnych mezofilných mikroorganizmov a patogénnej baktérie Pseudomonas oryzihabitans, ktoré môžu spôsobiť infekcie rán.Nebezpečnou je aj zubná pasta Lanbena Teeth Whitening Essense Serum Plaque Stains Remove Liquid Oral Care z Číny. Nachádza sa v nej látka Borax a má vysoké pH, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. ÚVZ varuje, že výrobok môže vážne poškodiť zuby, ďasná a tráviaci systém.