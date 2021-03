Valášek sa nechystá byť ministrom zahraničných vecí, verí v návrat Korčoka do rekonštruovanej vlády

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Valášek poprel, že by sa mal stať ministrom zahraničných vecí . Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti „nebude ministrom v trojkoalícii a ani v štvorkoalícii“.„Slovensko potrebuje štvorkoalíciu a nepotrebuje nového ministra, lebo už jedného má. A hoci pred chvíľou podal demisiu, všetci to, myslím, vnímame ako gesto pre ukončenie vládnej krízy, nie ako znamenie nezáujmu o post,“ uviedol Valášek.Verí však, že bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) sa aj so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) čoskoro vráti do rekonštruovanej vlády pod novým vedením.