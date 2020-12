Hygienici upozorňujú na škodlivé výrobky pre dojčatá a malé deti (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) upozorňuje na škodlivé výrobky určené dojčatám a malým deťom obsahujúce kadmium. Do rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) ich nahlásilo Poľsko. Informácie poskytla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková Ide o ryžový výrobok značky Nestle Sinlac pre dojčatá a malé deti, ktorý je pôvodom z Poľska. Laboratórnou analýzou hygienici zistili vyšší podiel kadmia ako je maximálne povolený limit. „Možným zdrojom kontaminácie je ryža pôvodom z Talianska,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas . Týka sa to aj výrobkov dodaných na Slovensko, a to konkrétne Nestle BL Banánová kaša Dobrú noc a dva druhy Nestle BL Ovocná Kaša Dobrú noc.Sťahovanie nevyhovujúcich výrobkov zo slovenského trhu zabezpečuje Nestlé Slovensko. ÚVZ spolu s príslušnými úradmi verejného zdravotníctva SR tiež overujú a prípadne aj zaisťujú stiahnutie týchto výrobkov z trhu. Mikas vyzýva, aby si spotrebitelia tieto výrobky nekupovali a už zakúpené nepožívali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.