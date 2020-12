Únia miest Slovenska ostro kritizuje Remišovej ministerstvo a odstupuje od memoranda o spolupráci

Chaos a napätie

Ignorovali časové možnosti miest

Žiadajú nový zákon o regionálnom rozvoji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) odstupuje od memoranda o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pozn. SITA) zo 7. januára 2020. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.ÚMS nesúhlasí s prebiehajúcim postupom pri príprave nového programovacieho obdobia 2021 - 2027 v území a Integrovaných územných stratégií (IÚS), ktoré majú byť podkladom pre efektívne využitie zdrojov Európskej únie (EÚ).ÚMS uviedla, že zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) nepociťuje napriek snahám o dialóg partnerský prístup.MIRRI SR podľa nej nemá systémový prístup a strategické rozhodnutia boli z jeho strany nahradené zberom projektových zámerov zo všetkých oblastí a obcí bez jasného stanovenia pravidiel, čo vytvára chaos a napätie.Dôkazom majú byť odlišné postupy a prístupy vyšších územných celkov (VÚC) pri stanovovaní strategických plánovacích regiónov (SPR) a tvorbe Rád partnerstiev, ktoré majú stanovovať potreby jednotlivých krajov pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021-27.Únii sa nepáči fakt, že o projektoch navrhovaných mestami majú rozhodovať zastupiteľstvá vyšších územných celkov (VÚC).Podľa ÚMS navyše pristupuje ministerstvo k VÚC tak, ako by bolo nadriadené mestám a obciam a jeho experti navyše zasahujú do vytvárania dohôd medzi samosprávami a do plánovania rozvoja územia, hoci zaň nenesú zodpovednosť.ÚMS vníma situáciu navyše tak, že MIRRI SR ignorovalo reálne časové možnosti miest na prípravu dokumentov a trvalo na takom časovom harmonograme, ktorý bol už v čase jeho zverejnenia nereálny.ÚMS preto žiada, aby ministerstvo pristúpilo k postupu štátov, ktoré sú pri čerpaní eurofondov podstatne úspešnejšie ako Slovensko. Zároveň žiada, aby MIRRI SR doplnilo strategický dokument o jasné vymedzenie metropolitných regiónov, aglomerácií, mestských regiónov či ohrozených území.Potrebné podľa nej bude aj predloženie nového zákona o regionálnom rozvoji, ktorý definuje zásady regionálnej politiky štátu či spôsoby jej financovania.ÚMS dodáva, že je ochotná spoluprácu obnoviť v prípade, ak bude považovaná za skutočného partnera a ak sa MIRRI SR rozhodne zaviesť do prípravy čerpania eurofondov v programovom období 2021 až 2027 systémový prístup.Agentúra SITA požiadala o reakciu MIRRI SR, ZMOS aj SK8.