Hygienici upozorňujú na škodlivý elektrický kotol na varené víno, obsahuje viac olova a kadmia (foto)

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) upozorňuje na škodlivý elektrický kotol na varené víno značky Monzana z Číny. Ten sa predával aj na Slovensku. ÚVZ SR to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala jeho hovorkyňa Daša Račková . Výrobok bol nahlásený do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) v Nemecku.Vo varnom kotly s objemom 6,8 litra laboratórnou analýzou zistili prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium. Produkt vyrába firma Zokin Electrical Appliances. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva už nariadil stiahnutie výrobku z trhu. Celkovo 230 kusov výrobku bolo expedovaných aj na Slovensko, kde ho distribuovala firma z Trenčína.ÚVZ SR upozorňuje občanov, že uvedený druh varného kotla sa stále môže nachádzať na trhu. Občanom preto odporúča, aby ho nekupovali. Už zakúpený výrobok by nemali používať a prípadne by ho mali vrátiť späť v obchode, v ktorom si ho kúpili. Škodlivý varný kotol je striebornej farby a má modelové označenie (Modell Nr., pozn. SITA) DBGWK1.