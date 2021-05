Pčolinský nemusí byť podľa Lipšica zbavený mlčanlivosti, brániť sa môže akýmkoľvek spôsobom

Opak si myslí Kollár s Krajniakom

Čelí obvineniu z úplatku

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je presvedčený o tom, že bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Uviedol to v relácii Na telo plus na Tvnoviny.sk.Vladimír Pčolinský by mal byť zbavený mlčanlivosti podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sme rodina ) a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina).„Ja som presvedčený o tom, že v prípade, keď je niekto procesne v postavení obvineného, tak sa môže brániť akýmkoľvek spôsobom a nie je viazaný žiadnou mlčanlivosťou. Podľa mojej mienky to je jednoznačné,“ povedal Lipšic.Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi K. za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.