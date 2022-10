Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou, výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku (foto)

Infekcie a podráždenie

Alergická dermatitída

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Nemecku a Taliansku. Je možné, že tieto nebezpečné výrobky sa môžu nachádzať aj na Slovensku.Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Soukupová, ide o výrobok Caro White na zosvetlenie pokožky. Výrobok sa nachádza v 50 ml. bielej plastovej fľaši. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu.Nebezpečný je aj make-up Magic Finish Supercharge Serum Foundation v 30 ml. fľaštičke s dávkovačom v odtieňoch soft ivory a true beige, výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke. Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných baktérií – Pseudomonas aeruginosa (110 KTJ/g), čo predstavuje mikrobiologické riziko.Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.Zdraviu škodlivý je tiež Caro White, výrobok na zosvetlenie pokožky v 500 ml. fľaši bielej a oranžovej farby. Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – hydroquinone (1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je kožný senzibilizátor a môže spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu.Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.