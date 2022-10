Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku stúpol druhý mesiac po sebe

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Dávku v nezamestnanosti na Slovensku dostalo v septembri tohto roka 36-tisíc osôb. Oproti augustu išlo o nárast o 370 ľudí. Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky tak vzrástol druhý mesiac po sebe.V porovnaní so septembrom minulého roka však dostávalo v minulom mesiaci nezamestnanecké dávky o 1,8 tisíca ľudí menej. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Podmienkou nároku na nezamestnaneckú dávku je získanie najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných.Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu, resp. dennej hrubej mzdy zamestnanca.