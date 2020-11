Hygienici varujú pred nebezpečnými bieliacimi pásikmi, zuby si môžete poškodiť a hrozí aj vypadávanie

Hrozí aj vypadávanie zubov

Šampón podobný ovocnému pyré

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) upozorňuje na nebezpečné pásiky na bielenie zubov a výrobky na sprchovanie, ktoré môžu byť zameniteľné za ovocné pyré určené pre deti.Do systému rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásil kontrolný orgán v Írsku a v Rakúsku. Informácie poskytla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková Konkrétne ide o pásiky na bielenie zubov s názvom Whitestrips značky Crest 3D White pôvodom zo Spojených štátov amerických. Výrobca na obale nebol uvedený, no výrobok je predávaný cez internet.Hlavný hygienik Ján Mikas upozornil, že výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka, a to 7,8 percenta. Vysvetlil, že vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu a dokonca viesť aj k vypadávaniu zubov.Kontrolný orgán v Írsku doplnil, že v prípade tohto výrobku ide o neregistrovaný dovoz z tretej krajiny a nebol určený pre spotrebiteľov v Európskej únii. Problémovými sú aj výrobky na sprchovanie s názvom Dush Smoothie Cremedusche značky Waltz 7 pôvodom z Rakúska od výrobcu Waltz Seven GmbH.Ako upozornil hygienik, tieto kozmetické výrobky možno ľahko zameniť s potravinou kvôli spôsobu, akým sú prezentované. Zdôvodnil, že najmä ich tvar, vôňa, farba, vzhľad, stlačiteľný obal či veľkosť pripomína ovocné pyré určené primárne pre deti. Dodal, že výrobok nemá bezpečnostný uzáver a odskrutkovaním viečka sa môže naraz uvoľniť veľké množstvo výrobku.