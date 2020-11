Od pondelka 16.11. otvoria divadlá, kiná a kostoly do 50 % kapacity, v posilňovniach a na plavárňach bude môcť byť najviac šesť osôb

Konzílium prehodnotilo parameter kĺzavý medián 500 na uvoľňovanie opatrení, po novom bude hranica 7-dňový priemer nových prípadov 750. Druhá podmienka na zavedenie semaforov, a teda regionálnych opatrení, bude počet hospitalizovaných pacientov. Má ich byť menej ako 2000. Dnes ich máme v nemocnici 1815.

Matovič hovorí, že plán testovania v reštauráciách či kostoloch pochoval Richard Sulík. Biskupi premiérovi povedali, že testovanie by bolo pre cirkev veľmi náročné.

Od pondelka sa na Slovensku po mesiaci otvoria kiná, divadlá a kostoly. Premiér Igor Matovič oznámil, že pandemická komisia schválila jeho návrh na čiastočné uvoľnenie. Kiná, divadlá a kostoly sa budú môcť naplniť na polovicu ich kapacity. Okrem toho sa otvoria fitnescentrá a plavárne, tie však maximálne pre 6 osôb a musí tam byť 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Spustia aj nižšiu futbalovú a hokejovú ligu. „Spustená Slovenská hokejová liga a 1. futbalová liga, zatiaľ bez divákov,“ píše premiér. Experti pritom ešte pred týmto oznámením nabádali skôr na opatrnosť a zníženú mobilitu ešte aspoň týždeň, kým budeme vedieť interpretovať výsledky plošného testovania. Deti zostávajú doma Neprešiel návrh ministra školstva, aby sa deti vrátili do školy a zaviedli sa opäť semafory, podľa ktorých sa zatvárali triedy či školy, kde sa objavila nákaza, povedala koaličná poslankyňa SaS Jana Cigániková, ktorá bola na pandemickej komisii. „Zdá sa mi, že ide o osobnú pomstu premiéra,“ povedala. Vníma to ako „truc podnik“ premiéra voči SaS, s ktorou má posledné dni ostrý konflikt. Premiér ešte pred rokovaním pandemickej komisie návrh odmietal. Školy sú podľa neho v rovnakom balíku ako reštaurácie, a tak sa nemôžu otvárať lokálne. Doma tak zostávajú žiaci druhého stupňa základných škôl a aj stredoškoláci. Od pondelka sa budú môcť do škôl vrátiť len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu – v malých skupinkách do šesť ľudí, teda v zostave 5 žiakov plus jeden učiteľ. To ešte v pondelok schválil ústredný krízový štáb. Pre školy je to navyše dobrovoľné. Ešte v pondelok premiér Igor Matovič oznamoval svoj zámer komunitného testovania. Reštaurácie, kostoly, posilňovne či školy sa mali otvárať, ak pomôžu s plošným testovaním. Mali pomôcť so zabezpečením odberných miest a aj motivovať ľudí, aby sa prišli dať otestovať. Takéto komunitné testovanie malo prebehnúť cez víkend 28. a 29. novembra a malo sa opakovať každé tri týždne. Štát mal zabezpečiť testy a ochranné pomôcky, zrejme aj časť zdravotníkov. Premiér týmto plánom vysvetľoval, že prevádzky sa budú môcť otvoriť, keď každé tri týždne testovaním krivku sploštíme a nových pozitívnych pošleme do karantény. Matovič: Sulík plán pochoval Nový návrh premiér predstavil ešte pred rokovaním komisie, na Facebooku písal, že na to dostal súhlas konzília odborníkov. Zároveň premiér kritizoval Richarda Sulíka, že spochybnením nápadu s komunitným testovaním tento plán pochoval. O návrhu „komunitného testovania“ pritom nemal pochybnosti iba Sulík, proti bola napríklad aj časť biznisu. Aj biskupi vo štvrtok premiérovi povedali, že pre cirkev by to bol problém. „Biskupi sa oboznámili s podrobným manuálom na komunitné testovanie a skonštatovali, že jeho praktická uskutočniteľnosť je veľmi náročná, predovšetkým ak by mala byť ponechaná len na cirkev samotnú. Premiérovi vyjadrili ochotu pomôcť, ale aj kapacitnú nemožnosť prevziať celú vec na plecia cirkvi,” povedal hovorca KBS Martin Kramara. „Bohužiaľ, Richard Sulík vyhlásil plán na komunitné testovanie za hlúposť a tým celý tento projekt – s cieľom otvoriť všetky dotknuté prevádzky od 30. novembra – definitívne pochoval,“ píše premiér. Preto podľa neho nie je možné robiť komunitné testovanie. Nevie, ako by presvedčil ľudí o potrebe komunitného testovania, ak to spochybňuje aj minister hospodárstva a „kľúčový koaličný partner“. „Nemôžem cikať proti vetru,“ povedal premiér pred zasadnutím pandemickej komisie. Sulík po premiérovom oznámení o uvoľňovaní na Facebooku napísal, že je s otváraním kín, divadiel a kostolov a aj fitnescentier spokojný. „Oplatilo sa! Ak je výsledok takýto, nechám na sebe aj drevo rúbať. Ešte reštaurácie a som spoko,“ píše. Ozval sa aj predseda najsilnejšej opozičnej strany Hlas Peter Pellegrini: vyzýva premiéra, aby zrušil zákaz zhromažďovania a otvoril aj ostatné prevádzky vrátane reštaurácií či štadiónov. „Ak raz nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla či kostola, potom je úplne neprijateľné, aby sme naďalej mali v platnosti zákaz zhromažďovania, ktorého jediným cieľom je znemožniť ľuďom slobodne vyjadriť názor na túto vládu. Rovnako potom nie je rizikom ani desať ľudí v reštaurácii alebo sto ľudí na štadióne, ak dodržia všetky hygienické predpisy,“ odkazuje Pellegrini.

Lokálne opatrenia a plán SaS

Premiér zopakoval aj ponuku predsedovi SaS, aby prišiel s návrhom riešení a že sa mu v tom podriadi. Výsledkom tohto plánu má byť podľa Matoviča, že „zníži do 30. novembra 7-dňový kĺzavý medián na Slovensku pod 750“.

Sulík vo štvrtok ohlásil, že pripraví svoj návrh na nové opatrenia, chce ho prezentovať premiérovi budúci týždeň. Dlhodobo hovorí, že by sa mali opatrenia prijímať lokálne, teda podľa toho, aká silná bude epidémia v ktorom regióne.

S takým návrhom prišiel na pandemickú komisiu aj minister školstva Branislav Gröhling z SaS. Chcel sa vrátiť opäť k semaforom, aby sa zatvárali len konkrétne školy či triedy, ak sa tam objaví nákaza. Ministerstvo poskytne župám a okresným úradom peniaze na odberné tímy, ktoré si školy môžu dobrovoľne zavolať a nechať otestovať učiteľov.

Má to zabezpečiť, že školy budú fungovať. „Chcel by som poprosiť, aby chaos, ktorý je teraz v školstve na základe rozhodnutí, že v pondelok je to tak, v utorok inak a v stredu sa vrátime k pondelňajšiemu rozhodnutiu, sa musí reálne skončiť, lebo takto v školstve nevieme fungovať,“ povedal minister školstva.

Ako na hraniciach

Pandemická komisia má rozhodnúť aj o presnejších podmienkach na hraniciach. Od pondelka Slovensko preberie európsku metodiku určovania rizikových a menej rizikových krajín z ECDC, povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

Od pondelka bude treba na vstup na Slovensko z Maďarska, Rakúska a Poľska PCR test, ktorý nebude starší ako 72 hodín. Pre pendlerov stačí aj antigénový test nie starší ako dva týždne, povedal Marek Krajčí.

Maďarsko, Rakúsko aj Poľsko sa tak stanú červenými krajinami. Na pandemickej komisii budú hovoriť o tom, kto dostane aké výnimky. Malo by ísť o iný režim pre pendlerov, ale Klus by chcel aj možnosť krátkodobých pobytov na tri alebo 12 hodín, pre ktoré by boli miernejšie pravidlá. Je však otázne, ako to budeme vedieť zabezpečiť, keďže neplánujeme zaviesť permanentné kontroly na hraniciach, tvrdí.