Hygienici varujú pred nebezpečnými výrobkami na úpravu vlasov, sú dostupné na internete

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na výrobky na úpravu vlasov, ktoré sú dostupné na internete. Do systému rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásil kontrolný orgán v Belgicku. Informácie poskytol Marek Eliáš z Odboru komunikácie ÚVZ SR. Dodal, že uvedený výrobok sa môže nachádzať aj na Slovensku.Výrobky na úpravu vlasov s názvom Haircare 2 fasen značky Imago a názvom Coifficare 2 en 1– restructurant et démélant instantané - Cheveux secs et abimés značky CoiffiCare obsahujú látku vo vyššej koncentrácii ako povoľuje Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch. Oba výrobky sú pôvodom z Belgicka, predávajú sa na internete a vyrába ich Coddibel S.A.Podľa RAPEX je problematický aj šampón a kondicionér Fructis hair food značky Garnier. Ten si môžu ľudia podľa hlásenia ľahko zameniť s potravinou. „Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobku, hlavne u detí a starších osôb,“ vysvetľujú odborníci. Produkt tak nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týkajú výrobkov s inými vlastnosťami, ako v skutočnosti majú, a preto ohrozujú zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov.