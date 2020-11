Hygienici varujú pred nebezpečnými výrobkami, sú medzi nimi aj vlhčené utierky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na viaceré nebezpečné výrobky. Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásil kontrolný orgán vo Francúzsku, Nemeckej spolkovej republike, Švédsku, Fínsku, Holandsku a Cypre. Informácie poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.Konkrétne ide o výrobok na bielenie zubov značky DMC, olej na vlasy a na pokožku AlezaR, dva krémy na bielenie pokožky neuvedenej značky a vlhčené utierky Optimal. Problémovými sú aj viaceré výrobky na bielenie pokožky. Ide o značky Black Opal, Bio Claire, Piment doux plus, Carotone-Light and Natural, Cocoderm, L´Abidjanaise, Lana, Sandal a Pure Skin.