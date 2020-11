Lámete si hlavu nad vianočným darčekom pre muža? Máme originálne riešenie

1. Vyberajte darček, akoby nebol pre vás ????

2. Spomeňte si, čo už má

3. Prekvapte ho

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pre mnohých sa blíži najkrajšie obdobie roka a s tým spojené hľadanie tých najlepších darčekov. Každoročne rozmýšľate, čím potešíte svojich blízkych, ale vám už pomaly dochádzajú nápady? Stavíte na overenú (ne)chcenú klasiku – kozmetiku, pyžamo, ponožky, alebo vyskúšate niečo nové a nápadité?Väčšina mužov si všetko potrebné kúpi už počas roka a nečaká na príchod Ježiška, čím sa stáva výber darčeka o niečo zložitejším. Ale nenechajte sa tým odradiť. Dáme vám pár jednoduchých tipov, ktorých sa oplatí držať.Zásadnou chybou, ktorú zvykneme robiť pri kúpe darčeka je, že ho vyberáme podľa vlastného vkusu a preferencií. Pravdou však ostáva, že tento darček nie je pre vás. Skúste sa preto zamyslieť, čo by mohlo urobiť radosť obdarúvanému.Niekedy je celkom náročné orientovať sa v darčekoch, ktoré váš blízky za posledné roky dostal. Minimálne zaspomínajte na tie od vás, aby ste sa neopakovali.Čo ho pod stromčekom ozaj prekvapí? Chce to niečo mužné, originálne, praktické a ideálne, keď sa to dá celé rozbiť. Nielen darček môže byť jedinečný, ale už aj cesta k jeho rozbaleniu. Na baliaci papier a mašľu si muži príliš nepotrpia – poriadny chlap si zaslúži poriadne balenie. S touto debnou s páčidlom zabodujete rovno dvakrát! Nie je nad to prebiť sa k darčeku vlastnými silami, no a potom ešte raz, keď zistí, aký zážitok ste mu vybrali.Toto balenie nielen zabaví, ale aj navnadí na obsah bedne, ktorá zahŕňa tematické tričko, darčekovú skladačku s personalizovaným venovaním a poukazom na parádny zážitok podľa vášho výberu. Jednoducho "must have" prekvapenie.Pripravte si pre svojich blízkych poriadne vianočné prekvapenie – potešia sa darčeku a aj tomu, že ste v ich v živote.Informačný servis