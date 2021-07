Hygienici varujú pred škodlivou kozmetikou na zosvetlenie pokožky, môže spôsobiť kožné problémy

Prekročená koncetrácia kyseliny

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) upozorňuje verejnosť na päť škodlivých kozmetických prípravkov na zosvetľovanie pokožky.Ako ďalej informoval odbor komunikácie ÚVZ, produkty do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku.Prvým z výrobkov je Bronz Tone Maxi Tone vyrobený v Pobreží Slonoviny. „Uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasol propionate, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis," uvádza ÚVZ s tým, že látka môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.Druhým z výrobkov je El Nett Cream rovnako z Pobrežia Slonoviny. Podľa hygienikov v ňom bola prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej. Rovnaký problém bol zistený aj v súvislosti s prostriedkami New Light Zaban Cream a La Bamakoise Tamarin Creme taktiež z Pobrežia Slonoviny.Piatym škodlivým výrobkom je Shivanya Beauty Cream z Pakistanu. Vo výrobku bola podľa ÚVZ zistená prítomnosť ortuti.„Ortuť sa kumuluje v ľudskom tele a môže poškodiť obličky, mozog, nervový systém, môže ovplyvniť aj reprodukciu," upozorňujú hygienici s tým, že je možné, že sa predmetné prípravky nachádzajú aj v SR.