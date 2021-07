Zastavme korupciu reaguje na správu Eurokomisie, slovenské orgány si musia v boji proti korupcii zachovať nezávislosť

Komisia ocenila viaceré kroky

Slovensko čakajú viaceré výzvy

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - V boji proti korupcii bude dôležité, aby si príslušné orgány zachovali nezávislosť, odolali tlakom a ich ťaženie proti korupcii bolo úspešné. V reakcii na správu Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu na Slovensku v roku 2021 to uviedla Marianna Leontiev Nadácia hodnotí pozitívne, že EK ocenila voľbu šéfky Úrad na ochranu oznamovateľov , zmenu voľby generálneho špeciálneho prokurátora , či zákon o zaistení majetku a trestný čin prikrmovania. Práve na potrebu týchto krokov totiž NZK dlhodobo poukazovala.EK v správe konštatuje, že sa na Slovensku výrazne zvýšila snaha bojovať proti korupcii, čo dokazujú rozsiahle vyšetrovania a stíhania trestných činov na najvyšších úrovniach.„Komisia pomenováva aj viaceré výzvy, ktoré Slovensko čakajú. Medzi ne patrí aj prijatie zákona o lobbingu, či o Úrade na kontrolu verejného záujmu. Myšlienku tohto úradu sme priniesli práve my. Tento úrad by mal najmä kontrolovať majetky a konflikty záujmov verejných činiteľov,“ povedala Lenotiev.NZK sa podľa nej stotožňuje s názorom EK v prípade týchto priorít. Na príprave vyššie uvedených legislatívnych krokov sa preto nadácia aj aktívne podieľa.