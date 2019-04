Hyundai Motor dosiahol v 1. kvartáli nárast zisku o 24 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Soul 24. apríla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor dosiahla v 1. kvartáli nárast zisku o 24 %, čo prekonalo odhady analytikov. Pomohlo jej zlepšenie odbytu na domácom trhu a v USA, ktoré vykompenzovalo slabší predaj v Číne.K oživeniu a nárastu zisku z osemročného minima pred rokom prichádza po tom, čo spoločnosť Hyundai oznámila plány na zastavenie výroby vo svojom najstaršom závode v Číne, keďže zápasí s nadmernou kapacitou na svojom najväčšom trhu.Čistý zisk Hyundai sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil na 829 miliárd wonov (645,51 milióna eur) zo 668 miliárd KRW v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali zisk 758 miliárd KRW.Prevádzkový zisk automobilky vzrástol o 21 % na 825 miliárd KRW a tržby sa zvýšili o 7 % na 23,99 bilióna KRW.V Číne predaj aj v 1. štvrťroku klesol, a to o 19 %, na najnižšiu úroveň od roku 2009. Prispel k tomu nedostatok atraktívnych modelov a silná konkurencia miestnych a globálnych rivalov.Celkové spomalenie predaja automobilov v Číne v 1. štvrťroku zasiahlo odbyt spoločnosti Hyundai v tejto krajine, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete.Predaj na domácom trhu v Južnej Kórei naopak vzrástol v 1. štvrťroku o 9 % na najvyššiu úroveň od roku 2002, pričom nové veľké SUV Palisade šlo na odbyt lepšie, ako automobilka očakávala, aj napriek tomu, že súperilo s konkurenčnými modelmi General Motors a Renault.V Spojených štátoch, na druhom najväčšom automobilovom trhu na svete, kde Hyundai pomaly dobieha posun k športovým úžitkovým vozidlám, sa predaj automobilov zvýšil o 2 %.Ale výhľad automobilky v USA stále zatieňuje hrozba ciel na dovoz áut.Americký prezident Donald Trump, ktorý sa vyhrážal, že uvalí clá vo výške približne 25 % na dovezené vozidlá a automobilové súčiastky z dôvodu národnej bezpečnosti, má do 17. mája oznámiť ďalšie kroky.Juhokórejskí vládni predstavitelia uviedli, že krajina by mohla byť oslobodená od ciel, pretože Soul urobil ústupky v rámci revidovanej obchodnej dohody s Washingtonom.(1 EUR = 1284,26 KRW)