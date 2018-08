I. Korčok chce v USA zintenzívniť vzťahy na najvyššej úrovni

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. augusta (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska odovzdal v utorok poverovacie listiny Ivanovi Korčokovi, dezignovanému veľvyslancovi v Spojených štátoch amerických. Korčok mieni v USA hájiť záujmy Slovenska, ale aj Európskej únie a chcel by zintenzívniť vzťahy na najvyššej úrovni.povedal po tom, čo si prevzal poverovacie listiny.Prezident Kiska považuje Korčoka za špičkového diplomata a oceňuje, že sa nebojí pobiť za hodnoty.obrátil sa na Korčoka Kiska.Korčok by mal podľa neho neustále prízvukovať to, na čom Slovensko stojí.pripomenul prezident.Nový veľvyslanec chce v USA prispieť k pokračovaniu dobrých americko-slovenských vzťahov. Ekonomická spolupráca je podľa neho rozbehnutá veľmi dobre. Korčokovou osobnou výzvou je "v tejto obrovskej krajine, zastupujúc malú krajinu, sa snažiť, aby sme tam zanechali o Slovensku pozitívnu stopu". Dosiahnuť sa to podľa neho dá pomocou slovenskej kultúry.Korčok bude v USA presadzovať slovenské záujmy a hájiť aj záujmy EÚ. Uvedomuje si, že do USA odchádza v zložitom období.poznamenal s tým, že výzvy musia zvládnuť EÚ a USA spoločne.doplnil.Korčok zastupoval na čele ministerstva zahraničných vecí Miroslava Lajčáka počas jeho mandátu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN. Korčokovho nástupcu na poste štátneho tajomníka rezortu diplomacie ešte vláda neodobrila. Jediným kandidátom je podľa Lajčáka František Ružička, ktorý viedol jeho tím v OSN.