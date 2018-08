Hlivák: Je vo verejnom záujme,aby vo verejných zákazkách bolo viac MSP

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. augusta (TASR) - Je vo verejnom záujme, aby vo verejných zákazkách bolo viac malých a stredných podnikateľov (MSP), pomôže v tom aj agenda profesionalizácie. Vyplynulo to zo stretnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka a predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). SŽZ pôsobí na Slovensku 25 rokov a zastupuje 14 cechov, asociácií a združení.Predseda ÚVO prijal predstaviteľov SŽZ, a to prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika, 1. viceprezidenta Jána Palenčára a generálnu sekretárku Miriam Bellušovú s cieľom nastavenia zákonnej formy vzájomnej spolupráce a tým zvýšiť zapojenie a úspešnosť malých a stredných podnikateľov vo verejných zákazkách. Predseda úradu tak otvoril už dlhšie v médiách avizovanú komunikáciu s ďalšími subjektmi vstupujúcimi do procesu verejného obstarávania.povedal Čižmárik.Zo vzájomných rokovaní vzišiel návrh vytvoriť pracovnú skupinu, v ktorej budú komunikovať predstavitelia úradu so zástupcami živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, aby navrhli konkrétne opatrenia na zvýšenie miery ich zapojenia vo verejných zákazkách.dodal Čižmárik.SŽZ tiež ocenil agendu profesionalizácie, ktorú úrad začne po prvý raz v histórii riešiť.povedal Palenčár.Podľa Hliváka je dôležité, aby úrad pristupoval proklientsky, bez rozdielu ku všetkým subjektom vstupujúcim do procesu verejného obstarávania.uzatvoril Hlivák.