I. Matovič: Premiér si príplatkami kupoval hlasy policajtov vo voľbách

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si svojím vystúpením pred policajnými odborármi chcel kupovať hlasy policajtov vo voľbách. Vyhlásil to predseda OĽaNO Igor Matovič s tým, že by mohlo ísť o volebnú korupciu.Matovič sa odvoláva na nahrávku, na ktorej predseda vlády hovorí o príplatkoch pre policajtov, ale aj záchranárov horskej služby a hasičov. Pellegrini trvá na tom, že hlasy policajtov nekupoval. Tvrdí, že išlo o verejný prejav, teda nešlo o tajné tvrdenia.Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii citoval Pellegriniho slová z nahrávky, kde hovorí, že zvýšenie vybavila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).citoval Matovič premiérové slová s tým, že chceli stihnúť zvýšenie do volieb. Avizoval podnet na štátnu volebnú komisiu.Premiér na nahrávke hovorí o príplatkoch pre policajtov, hasičov a záchranárov horskej služby vo výške 120 eur, respektíve 160 eur pre policajtov v Bratislavskom a Trnavskom kraji.Rozhodnutie o zvýšení osobného príplatku podľa Pellegriniho slov nie je jednorazové, má platiť dlhodobo, už od prvého decembra tohto roku.povedal v nahrávke. Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) v tejto súvislosti dodal, že ak bude hnutie súčasťou vlády, sociálne opatrenia rušiť nebudú.Predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss odmieta, že by si premiér zvyšovaním platov policajtov kupoval ich hlasy pred voľbami. Zvyšovanie platov oznámil premiér podľa Kissa na kongrese policajtov, ktorý sa konal 6. a 7. novembra. Premiér podľa neho nikoho nežiadal, aby vo voľbách podporil jeho alebo určitú stranu.