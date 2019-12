GLOBSEC privíta na konferencii v Londýne prezidentov a premiérov NATO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2019 (Webnoviny.sk) -Slovenský think tank-tak spojil sily s ďalšíími svetovými inštitútmi ako Atlantic Council (USA), Mníchovská bezpečnostná konferencia (DE) či King's College London (UK) a Royal United Service Institute (UK), ktorí podujatie spoluorganizujúHlavy štátov na konferencii zavŕšia oslavy 70. výročia založenia Aliancie. Na podujatí, ktoré je jedinou oficiálnou konferenciou samitu, sa zúčastnia aj mnohí iní významní predstavitelia vlád a hláv štátov ako napríklad nórska premiérka Erna Solbergová či predseda vlády Severného Macedónska Zoran Zaev, ktorého krajina sa má stať najnovším členským štátom NATO."GLOBSEC je hrdý, že ako jediná organizácia zo strednej a východnej Európy môže na takomto projekte spolupracovať so svojimi partnermi z Británie, USA či Nemecka. Je to potvrdenie nielen rastúcej medzinárodnej kredibility GLOBSEC-u, ale aj signál, že aj zo Slovenska sa dajú robiť veci, ktoré majú svetový presah. Som presvedčený, že veľkosť ambície krajiny totiž nedefinuje jej rozloha či počet obyvateľov, ale schopnosť generovať nápady, projekty a partnerstvá s globálnym dosahom. Takéto projekty dávajú Slovensko na globálnu mapu relevantných hráčov a zvyšujú kredibilitu v očiach spojencov" komentuje Róbert Vass, zakladateľ a prezident GLOBSEC-u.Konferencia sa uskutoční tesne pred zasadnutím lídrov členských štátov NATO, ktorého cieľom bude prediskutovať spôsoby, akými sa euroatlantická aliancia prispôsobuje a udržuje bezpečnosť v rýchlo sa meniacom svete. "Aliancia zabezpečila svojim členom 70 rokov mieru a prosperity. Dnes musíme Alianciu pripraviť na nové hybridné hrozby v kybernetickom či informačnom priestore, aby dokázala zabezpečiť mier a stabilitu svojich členov aj naďalej" dodal Vass.Konferencia NATO Engages, s podtitulom "Innovating the Alliance", privíta pod jednou strechou politických lídrov, akademikov, predstaviteľov zo svetovo známych think-tankov a rôznych inštitúcií a v neposlednom rade aj mladých lídrov. Celkovo sa konferencie zúčastní viac ako 1500 hostí a 300 novinárov z viac ako 70 krajín sveta. Lídri budú diskutovať o geopolitických výzvach, meniacich sa hrozbách a nových príležitostiach, ktoré nová dekáda so sebou prinesie. Venovať sa budú aj témam hybridných konfliktov, dezinformácií a spoločenskej odolnosti voči nej a úlohe Severoatlantickej aliancie pri riešení všetkých týchto výziev.Konferencia NATO Engages sa v minulosti už konala popri samitoch NATO v Bruseli (2018) a vo Washingtone D.C. (2019) za účasti viceprezidenta USA, popredných predstaviteľov vlád či ministrov obrany a zahraničných vecí členských štátov NATO. GLOBSEC už v minulosti organizoval sprievodnú konferenciu Samitu NATO vo Varšave.