I. Matovič vyzýva na zaradenie M. Glváča medzi podozrivých

Na archívnej snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) zaradil do širšieho okruhu podozrivých pre jeho komunikáciou s Alenou Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zariadil Glváčov odchod z parlamentu.uviedol Matovič s tým, že by mal byť Glváčovi zhabaný telefón aj počítač.Ak by bola Glváčova komunikácia koordinovaná, išlo by podľa Matoviča o zlyhanie Vojenského spravodajstva.myslí si Matovič.Daniel Lipšic, ktorého mala tiež Alena Zs. kontaktovať, podľa Matoviča túto komunikáciu poprel.dodal.Glváč pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zs. koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom. Glváč je tiež členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Podľa predsedu výboru Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa do vysvetlenia komunikácie nemal zúčastňovať na jeho zasadnutiach. Tiež avizoval, že sa na výbore bude riaditeľa Vojenského spravodajstva pýtať na túto komunikáciu.