I. Mikloš: Problémy s rozpočtom idú plne na vrub vlád Smeru-SD

Na archívnej snímke bývalý minister financií SR Ivan Mikloš. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Podľa exministra financií Ivana Mikloša Slovensko premrhalo časy, kedy mohlo dosiahnuť prebytkové hospodárenie. Vyrovnané hospodárenie sa podľa neho štátu nepodarí splniť aj preto, že si nevytváral "rozpočtový vankúš" v dobrých ekonomických časoch.Deficit verejných financií by podľa ministra financií Ladislava Kamenického v budúcom roku mal byť maximálne 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň už avizoval, že sa vláde nepodarí dosiahnuť plánované vyrovnané hospodárenie v tomto roku. Podľa Mikloša aktuálne problémy so zostavovaním rozpočtu idú plne na vrub posledných dvoch vlád Smeru-SD a konkrétne aj exministra financií Petra Kažimíra.uviedol pre TASR Mikloš.Čísla podľa neho hovoria jasnou rečou.upozornil Mikloš.Aj ďalším krajinám sa podarilo dosiahnuť prebytkové hospodárenie.vyčíslil Mikloš.Slovensko by podľa neho potrebovalo dodatočné zdroje, ktoré si malo vytvárať v dobrých ekonomických časoch.dodal Mikloš.Rezort financií za hospodárenie kritizuje aj súčasná opozícia. Kamenický však odmieta tvrdenia o rozvrate verejných financií.uviedol minulý týždeň Kamenický.