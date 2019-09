Polícia sa zaoberá výrokmi lídra PS M. Trubana o drogách z roku 2012

Na archívnej snímke predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 30. septembra (TASR) – Polícia sa zaoberá výrokmi lídra mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Trubana o drogách, ktoré mali zaznieť na konferencii Manager Expo v roku 2012. Potvrdila to pre TASR s tým, že prijala trestné oznámenie a vec momentálne preveruje. Na to, že tento prípad rieši aj polícia, upozornil v pondelok denník Nový Čas vo svojom vydaní. Denník N zas v polovici augusta poukázal na samotné video z konferencie.Truban na videu v rámci svojej prednášky poslucháčom okrem iného hovorí o "hekovaní" mozgu.vyhlásil Truban. Následne vymenoval veci ako "chlast", marihuana, kokaín, LSD, cigarety či čokoláda. "podotkol líder PS vo videu. Ako fungujú "tieto látky" podľa vlastných slov dlho skúmal a testoval počas svojej vysokoškolskej kariéry. S účastníkmi prednášky sa lúči so slovamiTýmito výrokmi sa momentálne zaoberá polícia.povedala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Príslušník polície Rastislav Rondík pre Nový Čas vyslovil podozrenie, že mohol byť spáchaný zločin šírenia toxikománie.Denník N v auguste upozornil, že Truban na videu z konferencie používal aj rekvizity ako fľašu vína, keď hovoril o alkohole, či igelitové vrecúško, keď rozprával o marihuane. "podotkol denník.TASR oslovila s prosbou o reakciu predsedov strán PS a Spolu - Trubana a Miroslava Beblavého. Doteraz však na otázky nereagovali. Trubanove výroky o drogách na prednáškach sa riešili aj v predchádzajúcich mesiacoch.reagoval v auguste líder PS. Truban sa priznal k opakovanému užívaniu marihuany a tvrdí, že pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD.Ku komunikácii okolo jeho predchádzajúceho videa, v ktorom opisoval školákom svoje zážitky s drogami, povedal, že saDodal, že marihuanu mal viackrát a nebolo to iba raz na internáte.