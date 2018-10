I. Radičová: Konflikt, ktorý sme v roku 2011 zažili, nás posunul

Iveta Radičová, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Žijeme vo svete neistoty, skúšame, mýlime sa. Nikto nemôže presne vedieť, ktorá cesta napred je tá správna a tí, čo vyhlasujú, že to vedia, sa môžu mýliť. Reálny svet je vždy taký, že existuje niekoľko názorov, čo znamená konflikt, ale ten nás môže posúvať. Aj ten, ktorý sme zažili v roku 2011, nás posunul. Pre TASR to uviedla expremiérka Iveta Radičová pri príležitosti siedmeho výročia pádu jej vlády.konštatovala Radičová.Či by aj s odstupom siedmich rokov spojila hlasovanie o rozšírení dočasného eurovalu s dôverou vláde, nepovedala.deklarovala.Na otázku, aký má vzťah so šéfom SaS Richardom Sulíkom, ktorého strana svojim hlasovaním pád vlády spôsobila, Radičová uviedla, že k zásadám liberála a ľudskosti patrí "tolerancia a snaha o pochopenie a porozumenie, rešpekt k inému názoru, ak neporušuje základné ľudské práva".Podľa Sulíka sa stále viac ukazuje, aká kardinálna chyba bola spojiť hlasovanie o posilnení dočasného eurovalu s dôverou vláde.povedal pre TASR.Sulík zopakoval, že v súčasnosti by poslanci SaS postupovali inak a rokovaciu sálu by opustili ešte pred samotným hlasovaním.myslí si.Či skutočnosť, že SaS povalila vlastnú vládu, nepoškodzuje jej povesť pri zostavovaní iných koalícii, Sulík hodnotiť nechcel.odkázal.V súčasnosti sa podľa svojich slov s Radičovou stretáva veľmi zriedkavo.dodal.Poslanci NR SR 11. októbra 2011 v nočných hodinách neschválili rozšírenie dočasného eurovalu. Hlasovanie o tomto bode Radičová spojila s hlasovaním o dôvere vláde. Keďže návrh neprešiel, jej kabinet padol. Za záchranný mechanizmus zahlasovalo len 55 poslancov, potrebných bolo minimálne 76 hlasov.Odporcov eurovalu v radoch koalície nepresvedčili ani prosby premiérky, ktoré im adresovala tesne pred hlasovaním.povedala poslancom.Podľa Radičovej sa nepodarilo nájsť kompromis medzi SaS a zvyškom koalície ani po ponuke, že liberáli dostanú právo veta na jednotlivé pôžičky pre zadlžené krajiny aj možnosť slobodnej zelenej karty na schválenie trvalého eurovalu (ESM).Sulíka 13. októbra 2011 poslanci z postu predsedu NR SR odvolali a v rovnaký deň bolo schválené aj posilnenie dočasného eurovalu, a to po dohode troch koaličných strán SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd s vtedy opozičným Smerom-SD. Výmenou za túto podporu súhlasili s predčasnými voľbami, ktoré sa uskutočnili v marci 2012. V nich suverénne vyhral Smer-SD, ktorý až do volieb v roku 2016 vládol sám.