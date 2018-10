Kalavská: Prioritou rezortu je zabezpečiť dostatok zdravotníkov

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) – Najdôležitejšie pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na budúci rok je zastabilizovanie a získanie nových pracovníkov do sektora. Uviedla to v stredu (10.10.) ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) po schválení návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 vládou.Historicky má ministerstvo zdravotníctva najvyšší rozpočet.spresnila.Kalavská reagovala aj na apel Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR, ktorá žiada od MZ paušálne zvýšiť náklady na ambulanciu o 1000 eur. Podľa ministerky tento návrh dobrý nie je.uviedla.Šéfka rezortu zdravotníctva síce chce, aby boli ambulantní lekári, no nie paušálne, ale za výkon. To je však podľa nej na dohode medzi poisťovňou a poskytovateľom ambulantnej starostlivosti. Ministerka priblížila, že vie o rokovaniach, na ktorých sa hovorí o tom, že časť platieb pre ambulancie by sa pokryla paušálne a časť by tvorilo bezlimitné prostredie.