I. Šramko: Zostavovanie rozpočtu bude nesmierne ťažké

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Súčasný minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) už nemôže počítať s dodatočnými príjmami nad rámec rozpočtu ako jeho predchodca. Pri zostavovaní rozpočtu tak bude mať podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivana Šramka horšiu pozíciu ako niekdajší minister financií Peter Kažimír.Najnovšia daňová prognóza počíta s výpadkom daní a odvodov na tento rok v objeme 66 miliónov eur, v budúcom roku sa má prepad ešte zvýrazniť, keď príjmy klesnú v priemere o 700 miliónov eur.skonštatoval pre TASR Šramko.Rozpočtová rada viackrát zopakovala, že už pri schvaľovaní rozpočtu upozorňovala na viaceré riziká. Tie sa počas tohto roka podľa Šramka potvrdili, a tak rozpočtový cieľ nebude dosiahnutý. Aktuálny odhad RRZ hovorí, že ak nebudú prijaté do konca roka žiadne opatrenia, deficit môže dosiahnuť až 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). "upozornil na to Šramko.Deficitné hospodárenie v tomto roku oproti predpokladanému vyrovnanému rozpočtu znamená podľa Šramka odlišnú a zároveň podstatne horšiu východiskovú pozíciu na zostavenie rozpočtu na budúci rok a nasledujúce roky.očakáva Šramko.Vláda by sa mala aj podľa opozície zamerať na zlepšenie výberu niektorých daní. Podobný názor má aj šéf RRZ, ktorý vidí priestor na zlepšenie výberu vo viacerých oblastiach.uviedol Šramko.Podľa neho by tiež bolo potrebné prehodnotiť opatrenia, pokúsiť sa zmerať ich účinnosť a prijať ďalšie, účinnejšie opatrenia." vysvetľuje Šramko.RRZ sa nedávno zaoberala vplyvom zavedenia daňovej licencie. Analýza podľa Šramka poukázala na to, že daňové subjekty prispôsobili pružne svoj hospodársky výsledok novej legislatíve.konštatuje Šramko.Napriek tomu, že odhad medzery na výbere dane z príjmu fyzických osôb z podnikania (živnostníci) pre Slovensko neexistuje, zo zahraničnej literatúry podľa šéfa RRZ vyplýva, že táto daň je veľmi náchylná na daňové úniky." dodal Šramko.