Počas Bielej noci budú v Bratislave posilnené spoje MHD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Návštevníci piateho ročníka Bielej noci, ktorý bude v hlavnom meste od piatka (27. 9.) do nedele (29. 9.), budú môcť využiť večer a v noci posilnené linky verejnej dopravy. Týka sa to nielen bratislavskej mestskej hromadnej dopravy, ale aj prímestskej autobusovej dopravy. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) i Bratislavská integrovaná doprava (BID).V prípade mestskej hromadnej dopravy bude z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu predĺžená premávka denných električkových liniek 1, 3 a 9 až do polnoci. Mimoriadne posilové električky budú premávať v 15-minútových intervaloch.S rovnakým intervalom až do 1.00 h ráno budú premávať aj posilnené spoje na večerných a nočných autobusových a trolejbusových linkách. Na ne zároveň dopravný podnik nasadí kapacitnejšie kĺbové vozidlá. Týka sa to nočných liniek N21, N31, N33, N34, N72, N80, N93 a N95.Vyššiu prepravnú kapacitu budú mať aj denné autobusové a trolejbusové linky 70, 91, 205 a 207.Mimoriadne spoje budú vypravené aj z Bratislavy smerom do regiónu. Odchádzať budú o 0.20 h z autobusovej stanice. Týka sa to liniek 245 (Marianka – Stupava – Lozorno – Malacky) , 540 (Svätý Jur – Pezinok – Vinosady – Modra), 525 (Čierna Voda – Malý Raj – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob), 630 (Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Senec), 737 (Rovinka – Dunajská Lužná – Kalinkovo – Hamuliakovo – Šamorín)a 740 (Most pri Bratislave – Malinovo – Tomášov).Podujatie Biela Noc je medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Tento rok sa v Bratislave rozrastá na tri dni. Spolu so sprievodným programom predstaví takmer 50 rôznych inštalácií, diel od domácich umelcov a ich kolegov z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Austrálie aj Brazílie.