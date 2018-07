I. Štefanec: Najväčšou výzvou je zladiť národné záujmy s európskymi

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec v Európskom parlamente Foto: Kabinet Ivana Štefanca Foto: Kabinet Ivana Štefanca

Štrasburg/Bratislava 29. júla (TASR) - EÚ je únia národných štátov a vždy je najväčšou výzvou zladiť národné záujmy so spoločným európskym záujmom a zadefinovať si, čo je ich spoločným cieľom do budúcnosti a ako využiť spoločný európsky priestor. Pre TASR to uviedol europoslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie Európskej ľudovej strany počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.uviedol.Europoslanec priznáva, že EÚ má mnoho chýb, ale vo veľkej miere prevyšujú výhody.zdôraznil.Taktiež je presvedčený, že by sa malo viac dbať aj o oblasť bezpečnosti, nielen v rámci vnútornej ochrany, ale lepším prepojením informácií medzi bezpečnostnými zložkami.uviedol. V oblasti migrácie je podľa neho potrebné oddeľovať predovšetkým ľudí, ktorí potrebujú pomoc, od ľudí, ktorí sa ju snažia zneužiť.Ďalšou silnou témou zostáva podľa neho budúcnosť Únie po odchode Veľkej Británie.konštatoval Štefanec, pričom dodal, že s Tureckom si praje dobré vzťahy napríklad v oblasti obrany, riešenia migrácie či ekonomiky.Vzťahy s Ukrajinou považuje za kľúčové a ich posilňovanie a prehlbovanie nielen politických, ale aj ekonomických väzieb je podľa neho dôležité aj pre ekonomický rozvoj Slovenska. Je presvedčený, že v otázke ďalšieho rozširovania by všetky štáty západného Balkánu mali dostať šancu zúčastniť sa na spoločnom európskom projekte.uzavrel Štefanec.