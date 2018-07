Kukan: EÚ sa musí na globálnej scéne činiť, aby obstála v konkurencii

Eduard Kukan, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 29.júla (TASR) - EÚ s jej reálnymi ambíciami byť svetovou veľmocou sa dostala do veľmi ťažkej situácie, pretože na globálnej scéne sú jej konkurenti veľmi silní. Musíme sa naozaj činiť, aby sme v tejto konkurencii obstáli, a tie problémy, ktoré máme a ktoré riešime zdĺhavo, ťarbavo, by sme naozaj už mali vyriešiť a posunúť ich dopredu. Pre TASR to počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu uviedol europoslanec Eduard Kukan z Európskej ľudovej strany.konštatoval Kukan.Domnieva sa, že by sa mala nájsť taká forma spolupráce, ktorá by bola rozumná a čo najmenej by uškodila.dodal.V otázke vzťahov so Spojenými štátmi europoslanec pripúšťa, že s Donaldom Trumpom v Bielom dome nie sú pre EÚ takým bezpečnostným spojencom, ako boli v minulosti.spresnil.Myslí si, že obchodnú vojnu so Spojenými štátmi nie je nutné dramatizovať." zdôraznil europoslanec.Ako ďalší veľký problém označil migráciu. Víta závery júnového summitu, na ktorom sa lídri EÚ zhodli, že jednotlivé členské štáty umožnia na dobrovoľnej báze zriaďovať na svojom území centrá pre prijímanie migrantov.dodal Eduard Kukan.