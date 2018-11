I. Štefanova eskortujú do výkonu trestu, pátranie je ukončené

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti už eskortujú exministra Igora Štefanova do výkonu trestu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.Igor Štefanov a Marián Janušek boli odsúdení za kauzu nástenkový tender. V pondelok počas dňa vyhlásila polícia pátranie po Štefanovovi, ktorého nenašla doma, v súvislosti s dodaním do výkonu trestu. Portál Aktuality.sk informoval, že exministra Janušeka mali policajti zadržať v pondelok podvečer v mieste jeho trvalého bydliska.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok (15. 11.) odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja na dlhoročné tresty odňatia slobody. Janušeka odsúdil na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov v kauze nástenkového tendra. Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli obaja odsúdení ministri za SNS. Jediným záujemcom, a teda aj víťazom nástenkového tendra, bolo konkrétne konzorcium firiem Avocat a Zamedia, obe boli blízke vtedajšiemu šéfovi koaličnej SNS Jánovi Slotovi. Škoda, ktorá vznikla štátu pri tendri, dosiahla podľa prvostupňového súdu však až približne 12,7 milióna eur.