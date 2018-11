Naši podnikatelia si môžu v rámci Erasmu vymieňať skúsenosti s ďalšími

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 19. novembra (TASR) – Začínajúci podnikatelia na Slovensku majú možnosť vymieňať si vedomosti so skúsenejšími vo svete v rámci Erasmu pre mladých. Rozhodujúci pritom nie je vek, ale to, koľko rokov človek podniká. Čas vo firme je rozdelený medzi prácu na svojom podnikateľskom projekte aj učenie sa od vedenia spoločnosti. Pre TASR to v pondelok uviedol projektový manažér Slovak Business Agency (SBA) Martin Menkyna.Ide o európsky výmenný program pre podnikateľov, ktorý slúži na to, aby si podnikatelia nielen v Európe vymieňali svoje skúsenosti s ďalšími. Pobyt začínajúceho podnikateľa je čiastočne financovaný Európskou komisiou (EK).priblížil Menkyna. Sprostredkovateľské organizácie na Slovensku sú štyri. Na západe krajiny je to SBA a Taliansko-slovenská obchodná komora, na východe sú kontaktné body v Košiciach aj v Prešove. Okrem prihlášky pridáva mladý podnikateľ aj životopis a biznis plán.Za nového podnikateľa je považovaný ten, kto kumulatívne podniká nula až tri rokov.ozrejmil Menkyna s tým, že v stredo- a východoeurópskych krajinách prevažujú mladí podnikatelia, ktorí chcú vycestovať, nad tými skúsenými.Čas vo firme hostiteľa by mal pozostávať z troch častí. Určité množstvo hodín by sa mal venovať začínajúcemu podnikateľovi ten, ktorý rozhoduje o procesoch, teda riaditeľ či predseda predstavenstva. Podnikateľ by mal vo firme zároveň prispieť svojimi zručnosťami a časť pobytu by mal stráviť prácou na svojom podnikateľskom projekte, s ktorým tam šiel. "Nemalo by sa stať, že sa nedostane k zakladateľovi, alebo sa nedostane k svojej práci a robí len pre tú danú firmu, lebo to nie je určené ako zamestnanie, ani ako stáž," skonštatoval Menkyna.Do tohto programu sú už zapojené aj krajiny mimo Európskej únie (EÚ).priblížil s tým, že tento rok sa zapojili aj dva štáty USA, New York a Pensylvánia, a tiež Izrael a Singapur.