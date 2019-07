I. Švejna: Určovanie minimálnej mzdy by sa malo odpolitizovať

Na archívnej snímke Ivan Švejna. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. júla (TASR) - Minimálna mzda na Slovensku by sa mala zvyšovať, ale na základe stanoveného vzorca. Presvedčený je o tom štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd) s tým, že by to zabezpečilo odpolitizovanie tejto témy.myslí si Švejna.Minimálna mzda by podľa neho mala odzrkadľovať dopyt aj ponuku po práci.tvrdí Švejna. Okrem toho by sa pri stanovovaní minimálnej mzdy malo prihliadať aj na rast ekonomiky, priemernú mzdu.dodal Švejna.Sociálni partneri sa ani tento rok nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Odborári trvajú na úrovni 635 eur, zástupcovia zamestnávateľov na úrovni 552 eur s tým, že navrhujú i zavedenie daňovej odpočítateľnej položky vo výške minimálnej mzdy, tiež navrhujú mierne poupraviť znenie platného zákona o minimálnej mzde.Svoje návrhy tak sociálni partneri predložia ministerstvu práce. Rezort následne predloží svoj vlastný návrh na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.