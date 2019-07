Najväčšia pátracia akcia v histórii Poľska, hľadá sa päťročný chlapec

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Varšava 15. júla (TASR) - V okolí Varšavy sa koná najväčšia pátracia akcia v dejinách poľskej polície, ktorá sa snaží nájsť päťročného chlapca nezvestného od minulej stredy.Ako v pondelok informoval spravodajský portál TVN24, do pátrania na území s rozlohou viac ako 4000 hektárov sa zapojili stovky policajtov, vojakov, hasičov a dobrovoľníkov, ktorým pomáhali aj drony a vrtuľníky.Hovorca varšavskej polície Sylwester Marczak uviedol, že od pondelka už polícia nebude pátrať po chlapcovi priamo v teréne, ale bude analyzovať zozbierané informácie a dáta, ako aj výpovede svedkov. Hovorca však nevylúčil obnovenie pátrania v teréne, ak si to výsledky analýz vyžiadajú.Dawid je nezvestný od minulej stredy. V ten deň popoludní sa s otcom vydali na cestu autom z mesta Grodzisk Mazowiecki do Varšavy, kde býva jeho matka.Krátko pred 21.00 h polícia dostala správu, že Dawidovho otca zrazil vlak. Médiá uvádzajú, že muž zrejme spáchal samovraždu - rušňovodič totiž vypovedal, že zrazil muža sediaceho v koľajisku. Nezvestnosť svojho syna oznámila matka na polícii v stredu okolo polnoci, keď sa aj začalo rozsiahle pátranie.Médiá informovali, že Dawidov otec v stredu popoludní poslal zo svojho mobilu bývalej manželke textovú správu so "". Následne už nebolo možné spojiť sa s ním.Miesto pobytu chlapca je stále neznáme, ale podľa Marczaka má polícia zmapované miesta, kde sa pohyboval ešte spolu s otcom.