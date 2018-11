IAAF ustúpila tlaku atlétov, v kvalifikácii MS 2019 všetko po starom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monaco 12. novembra (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) ustúpila a na budúcoročné majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe sa budú môcť atléti kvalifikovať podobným systémom ako na predošlý šampionát v roku 2017 v Londýne. A nebude to teda na základe svetového rebríčka, ktorý vedenie svetovej atletiky vychvaľovalo do nebies, hoci národné federácie, experti a najmä samotní atléti v ňom objavili mnoho úskalí, ba dokonca aj chýb.IAAF v tlačovej správe napísala, že dôkladne načúvala reakciám svetovej atletickej komunity a hoci kvalifikačný systém na vrcholné podujatia formou rebríčka má podporu, je nutné ešte naďalej pracovať na jeho vylepšení, aby neexistovali pochybnosti o jeho dôveryhodnosti.uvádza sa vo vyhlásení IAAF.V procese kvalifikácie na MS v katarskej Dauhe (27. septembra – 6. októbra 2018) však zostane v platnosti rovnaký systém ako na MS 2017 v Londýne. Atlét sa na MS môže kvalifikovať štyrmi rôznymi spôsobmi. Prvá možnosť je splniť kvalifikačný limit (IAAF ich zverejní na zasadnutí rady 3. – 4. decembra 2018 v Monte Carle), druhá získať kontinentálny titul v individuálnej disciplíne (okrem maratónu), pričom v behu na 10.000 m majú nárok štartu aj prví pätnásti muži a ženy z MS 2019 v krose. Tretia šanca dostať sa do Dauhy je voľná karta pre obhajcov titulov, víťazov Diamantovej ligy IAAF 2019 v jednotlivých disciplínach a lídrov seriálov IAAF 2019 v chôdzi, hode kladivom a viacbojoch k dátumu nominačnej uzávierky 6. septembra 2019. Takto však môže národná federácia nominovať maximálne jedného pretekára v disciplíne, pričom ich celkový počet je ohraničený číslom štyri. Nádej však majú aj atléti bez splneného limitu (výnimka je beh na 10.000 m, maratón a chôdza) v prípade, že v danej disciplíne sa nenaplní predpokladaný počet limitárov. Vtedy IAAF doplní štartovú listinu MS podľa svetových tabuliek 2019.Kvalifikačný proces – plnenie limitov – sa začalo pre beh na 10.000 m, maratón, chôdzu, viacboje a štafety už od 7. marca 2018, v ostatných disciplínach sa budú počítať výkony dosiahnuté od 7. septembra 2018. Posledný termín na splnenie výkonu je v oboch prípadoch 6. september 2019.reagoval šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš na nečakaný krok IAAF pre web SAZ.Martin Pupiš priznal, že unáhlené a nelogické kroky pri zavádzaní zásadných noviniek ho mrzia.“ pripomenul šéftréner SAZ.