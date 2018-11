Lobotkov členok potrebuje čas: Verím, že budem môcť nastúpiť

Stanislav Lobotka, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 12. novembra (TASR) - Stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie Stanislav Lobotka verí, že sa dá zdravotne do poriadku a bude môcť nastúpiť v dvojzápase 1. skupiny B-divízie Ligy národov proti Ukrajine (16. novembra o 20.45 h v Trnave) a Česku (19. novembra o 20.45 h v Prahe). Zranený členok podľa jeho slov momentálne nereaguje na väčšiu záťaž ideálne, pár dní by však mohlo postačiť na jeho zahojenie.Legionár Celty Vigo sa zranil začiatkom novembra v stretnutí Španielskeho pohára a odvtedy vynechal dva ligové súboje vrátane víkendového s Realom Madrid (2:4).uviedol Lobotka na pondelňajšom zraze v Šamoríne.odpovedal na otázku TASR, či by bol ochotný podstúpiť drobné riziko.Slovenským futbalistom záleží na tom, ako neklesli do C-divízie. Pôjde im aj o to, aby pri žrebe kvalifikácie EURO 2020, ktorý je na programe 2. decembra v Dubline, figurovali v druhom výkonnostnom koši.Celta Vigo po solídnom štarte do ligového ročníka klesla v tabuľke do jej dolnej polovice, momentálne jej patrí 14. priečka.podotkol Lobotka.