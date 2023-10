Iba približne štvrtina Slovákov investuje, ostatní robia základnú chybu a dlhodobo nesporia vôbec nič

Stačí spraviť prvý krok

Novela zákona o dani z príjmov prináša pozitívnu zmenu pre sporiteľov

[1] Prieskum realizovala agentúra 2muse pre 365.invest na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

31.10.2023 (SITA.sk) -Na zabezpečeniePrvú časť, 20% mesačného príjmu by malo tvoriť dlhodobé sporenie a investovanie, pričom zvyšných 10% by mal byť základ pre finančnú rezervu na nečakané výdavky a prípad núdze, napríklad pri strate zamestnania alebo dlhodobej PN-ke. Optimálnu výškou finančnej rezervy by mal tvoriť aspoň 6-násobok mesačných výdavkov. Zvyšok mesačného príjmu by mal byť rozdelený v pomere 40% na bežnú spotrebu, 30% na úhradu pôžičiek (úverov).Z prieskumu 365.invest vyplynulo, žeNajčastejšie sú to ľudia z Bratislavského (39,8%) a Prešovského kraja (29,9%), oproti tomu najmenej sa investuje v Žilinskom kraji (17,2%). Najviac Slovákov investujepričom investovaním zhodnocuje svoje voľné financie"Kým úspory v tradičných, bezpečných a likvidných finančných produktoch zabezpečia finančnú rezervu, pre našu budúcnosť to nestačí. Vo všeobecnosti platí, že. Investovať by ste preto mali. Zároveň je potrebné určiť si ciele a riziká, ktoré ste ochotný podstúpiť, zvážiť rizikovosť a investičný horizont konkrétnej investície," hovorí PR manažérka 365.invest, Katarína Dubeňová.Podľa prieskumu 365.invest až 50% opýtaných respondentov verí, že investovanie je len pre bohatých. V súčasnej dobe, kedy je investovanie omnoho dostupnejšie ako kedysi je základnou chybou nesporiť alebo neinvestovať vôbec nič. Digitálne riešenia a ponuka väčšej slobody v investovaní môžu byť motiváciou pre tých, ktorí ešte nezačali. Investovať je možné kedykoľvek, online cez aplikáciu, a to aj nižšie sumy, napríklad už od 20€ mesačne."Je dôležité, aby ľudia začali svoje úspory diverzifikovať a okrem sporiacich účtov ich ukladať pravidelne napríklad aj do podielových fondov. Práve investovania do podielových fondov patrí podľa prieskumu 365.invest medzi najobľúbenejšie formy investovania, ktoré využíva 17 % Slovákov. Vďaka novej legislatíve platnej od januára 2024 sa otvára ich ešte väčšia výhoda, a to možnosť úspor na daniach. Pre mnohých je však v investovaní brzdou domnienka, že ide o zložitý proces. Klienti pritom už dnes môžu investovať pohodlne online, okrem toho sú na trhu dostupné aj možnosti investovania bez nutnosti kúpy iného produktu," dodáva PR manažérka 365.invest, Katarína Dubeňová.Od 1.1.2024 začína platiť novela zákona, ktorá ešte viac pre ľudí zatraktívni investovanie a umožní nezanedbateľne viac zhodnotiť úspory a zdroje v podielových fondoch.Zmeny sa dotknú nielen nových investorov, ale aj všetkých aktuálnych, ktorí už majú zainvestované.Vybrané investičné riešenie závisí od profilu klienta, jeho skúseností a ochoty znášať riziko investície, doby počas ktorej je sporiteľ ochotný investovať a sumy, ktorú je ochotný investovať. Ak sa však rozhodnete pre ktorýkoľvek typ zhodnocovania svojich voľných prostriedkov je dôležité, aby ste dbali na dobre diverzifikované investičné portfólio a odborné poradenstvo, ktoré vám pomôže sa v investičnom svete zorientovať.Informačný servis