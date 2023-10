Movember začína, o prevencii rakoviny prostaty treba hovoriť hlasnejšie. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na alarmujúco nízku účasť mužov na preventívnych prehliadkach

Kedy muži vyhľadajú pomoc urológa?

Ako vyzerá preventívna urologická prehliadka?

Pomôcť môže aj preventívna pripomienka

31.10.2023 (SITA.sk) - Rakovina prostaty je u mužov najčastejším onkologickým ochorením, urologické preventívne prehliadky však Slováci zanedbávajú. Cieľom Union zdravotnej poisťovne je zvýšiť záujem o prevenciu a vlastné zdravie najmä u mužov nad 40 rokov."Účasť na preventívnych urologických prehliadkach je alarmujúco nízka. V minulom roku dosiahlačo s určitosťou nie je postačujúce," vysvetľuje riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma.Štatistiky účasti poukazujú na mierne rozdiely, najčastejšie urológa navštívia muži vo veku 70 – 79 rokov, najslabšia návštevnosť je v trenčianskom a banskobystrickom kraji. V minulosti sa účasť na urologickej prevencii dokonca pohybovala pod hranicou 5%, v roku 2021 to bolo 3,2 % a v roku 2020 len 2,5 %.K urológovi zvyčajne dovedie muža problém - najčastejšie to býva časté nočné močenie, slabý prúd moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Odkladanie riešenia problému s odborníkom vedie k ďalšiemu zhoršovaniu stavu, zatiaľ čo včasná diagnostika a liečba môžu pomôcť vyhnúť sa vážnejším komplikáciám.Keďže k urológovi na prevenciu chodí medziročne len 5% mužov, býva toto ochorenie zachytené až v pokročilom štádiu, keď prognóza nie je dobrá. Ak sa v rodine vyskytli ochorenia prostaty, pravidelná urologická prevencia môže doslova zachrániť život.V prípade, ak sa v rodine vyskytla rakovina prostaty alebo vyššie hodnoty PSA (prostatického špecifického antigénu) v krvi, vyšetrenie je možné absolvovať už po 40. roku života v kratšom intervale.Lekár sa pri preventívnej urologickej prehliadke spýta na aktuálny zdravotný stav, bude ho zaujímať výskyt vážnych ochorení u pokrvných príbuzných, v tomto prípade ide napríklad o rakovinu prostaty, zväčšenie prostaty, rakovinu semenníkov či močového mechúra. Zároveň ho bude zaujímať aj výskyt iných ochorení v rodine (vysoký krvný tlak, cukrovka, rakovinové ochorenia, alergie a iné). Počas vyšetrenia sa bude pýtať aj na prípadné problémy, ktoré súvisia s močovými orgánmi (časté močenie, bolesti pri močení, močenie po kvapkách) alebo s pohlavnými orgánmi (sexuálny život a s ním súvisiace problémy).Urológ poklepom vyšetrí močový mechúr a oblasť bedrovej chrbtice, pohmatom skontroluje semenníky, ich veľkosť, prípadne hrčku na nich, prehmatá brucho. Prostata sa vyšetruje prstom cez konečník, vyšetrenie trvá iba chvíľku. Urológ by mal v rámci prevencie urobiť aj ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. Na základe toho vyplní dotazník kvantitatívneho zhodnotenia symptómov (tzv. IPSS skóre), ktoré číselne stanoví stupeň prípadných ťažkostí. Súčasťou preventívnej urologickej prehliadky je aj laboratórne vyšetrenie moču (základné patologické súčasti moču, močový sediment) a krvi (kreatinín, prostatický špecifický antigén - PSA). Zvýšené hodnoty kreatinínu môžu poukazovať na poruchu činnosti obličiek. PSA produkujú bunky prostaty, ale do krvi sa dostáva len nepatrné množstvo.Hoci je PSA v súčasnosti najužitočnejším testom v diagnostike rakoviny prostaty, má nevýhodu v tom, že mierne zvýšené hodnoty sa môžu vyskytnúť aj u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty, pri zápale prostaty, po masáži prostaty a biopsii prostaty. V určitých prípadoch je vhodné urológa požiadať, aby doplnil aj vyšetrenie p2PSA. Ide totiž o marker, ktorý produkuje priamo nádor prostaty, dostáva sa do obehu a podľa jeho množstva sa dá identifikovať prítomnosť nádoru, prípadne predpovedať riziko jeho vzniku a to stanovením indexu zdravej prostaty (PHI). Union "Máme za sebou ružový október, účasť žien na prevencii je oveľa vyššia. Je veľmi dôležité sa navzájom podporiť a uvedomiť si, že vážne onkologické ochorenia zasiahnu celú rodinu či okolie, nielen samotného jednotlivca. Veríme, že (nielen) naši poistenci prekonajú psychologickú bariéru či obavy z vyšetrení a odhodlajú sa k tomu, že sa na preventívnu prehliadku u urológa objednajú," uzatvára hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. Poistencom môže pomôcť aj preventívna pripomienka formou SMS alebo emailom, ktorú si môžu bezplatne aktivovať na stránke Unionu , kde nájdu aj bližšie informácie o urologických prehliadkach i praktický e-book.Informačný servis