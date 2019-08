Iba snaha nestačí. V triedení odpadu sme stále nezodpovední

Responsib´ALL Day Foto: Pernod Ricard Group Foto: Pernod Ricard Group

Bratislava 26. augusta (OTS) - No na Slovensku sa nájdu aj také firmy, ktorých zamestnanci to robia v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít. Priama konfrontácia im umožní dozvedieť sa o tom, ako sa zlepšiť v recyklácii, z prvej ruky a tieto návody preniesť nielen do vlastných domácností, ale aj na pracovisko a k zákazníkom.K téme spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja pripravuje skupina Pernod Ricard Group už deväť rokov celosvetové podujatie Responsib´ALL Day. V rámci neho spolupracuje s miestnymi partnermi na širokej škále komunitných projektov. Po podpore zodpovedného prístupu k pitiu alkoholu sa firma Pernod Ricard teraz už tretíkrát zamerala na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia. Zamestnanci spoločnosti sa tak dostali na miesta, kam by inak nemali prístup.Spoločnosť Pernod Ricard Group vedie svojich 19-tisíc zamestnancov po celom svete k napĺňaniu hesla „Dobré časy z dobrého miesta“ prostredníctvom aktivít v rámci Responsib´ALL Day, ktorý je venovaný udržateľnosti a zodpovednosti. Každoročne tak jej zamestnanci venujú svoj čas podpore miestnych komunít a zlepšovaniu životného prostredia. „“ hovorí, MD slovenskej pobočky Pernod Ricard Slovakia.Deviaty ročník tohto podujatia zaviedol zamestnancov slovenskej pobočky tam, kam sa človek bežne nedostane. Po kultivovaní Železnej studničky a prípravných prácach v arboréte na Kamzíku v minulých ročníkoch sa štyridsaťpäť zamestnancov tento rok dostalo do spaľovne odpadov OLO, kde analyzovali odpad a triedili papier a plasty. V praxi sa tak konfrontovali s tým, že na pohľad jednoduchú prácu komplikuje nezodpovedné triedenie odpadu vo firmách a domácnostiach. Po náročnom poldni nasledoval workshop na tému „Ako žiť bez odpadov“. Na ňom dala Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky všetkým zúčastneným návod, ako znížiť tvorbu odpadu v bežnom živote a tiež tipy na zodpovednejšie triedenie odpadkov nielen v pracovnom, ale aj v domácom prostredí. Pretože aj malé kroky vychádzajúce od jednotlivcov a firiem môžu prispieť k lepším podmienkam v spoločnosti, napríklad aj pre lepšie životné prostredie nás všetkých.