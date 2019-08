Na protest za odvolanie M. Jankovskej prišlo niekoľko desiatok ľudí

Monika Jankovská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 26. augusta (TASR) – Na protest za odvolanie štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD) prišlo v pondelok doobeda pred budovu ministerstva v Bratislave asi 50 ľudí, medzi nimi aj poslanci parlamentu a bratislavského mestského zastupiteľstva. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič avizoval, že bude trvať do večerných hodín.uviedol Matovič. Podľa neho na základe toho mali Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) informácie o tom, že si mala Jankovská písať s Marianom K. Ten je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obžalovaný v kauze zmeniek TV Markíza.Matovič reagoval aj fakt, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vyzvali predstaviteľov štátnych a justičných orgánov, ktorí s Marianom K. komunikovali, aby sa prihlásili.povedal.K tomuto názoru Matoviča sa priklonil aj poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS), ktorý sa taktiež zúčastnil protestu. Vyzval ministra spravodlivosti, aby neodkladne podal návrh na odvolanie Jankovskej. Na otázku, či nehodlá otvoriť tému na bezpečnostnom výbore, ktorého je členom, povedal, že dnes ešte nevie povedať, či to bude predmetom niektorého parlamentného rokovania, ale podľa neho to JankovskáJankovská cez víkend oznámila, že podáva trestné oznámenie na predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča za ohováranie. Avizovala aj právne kroky vo veci komunikácie s Marianom K. a „Údajnú komunikáciu s Marianom K. odmietla.Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.Pellegrini povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra.