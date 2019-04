Iba tri z 31 kandidujúcich strán a koalícií vedú do eurovolieb ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - O mandát v Európskom parlamente sa v májových voľbách uchádza 348 kandidátov, z toho len 83 žien. Zo všetkých 31 kandidujúcich strán a koalícií majú na čele kandidačnej listiny ženu iba tri. Vyplýva to z kandidačných listín strán a koalícií pre eurovoľby.Smer-SD postavil za líderku kandidátky dlhoročnú europoslankyňu Moniku Beňovú. Stranu Starostovia a nezávislí kandidáti vedie do volieb nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Šimkovičová. Kresťanská únia stavila na Annu Záborskú, ktorá roky pôsobila v Európskom parlamente za KDH.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EU.