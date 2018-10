Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. októbra (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) sa dohodol na kúpe softvérovej firmy Red Hat za 34 miliárd USD (29,97 miliardy eur) vrátane dlhu. Cieľom IBM je diverzifikácia a posun od hardvéru k poradenstvu, produktom a službám s vyššou maržou.Transakcia je najväčšou akvizíciou IBM. Podčiarkuje úsilie výkonnej riaditeľky Ginni Romettyovej rozšíriť ponuku služieb založených na predplatnom, keďže koncern čelí spomaleniu predaja softvéru a poklesu dopytu po serveroch.IBM s trhovou kapitalizáciu vo výške 114 miliárd USD, zaplatí v hotovosti 190 USD za akciu Red Hat, čo predstavuje 63 % prémiu oproti cene, pri ktorej akcie firmy uzavreli v piatok (26.10.) obchodovanie.Red Hat bola založená v roku 1993 a špecializuje sa na operačné systémy Linux, najobľúbenejší typ tzv. open source softvéru, ktorý bol vyvinutý ako alternatíva softvéru spoločnosti Microsoft.Red Hat so sídlom v Raleigh v Severnej Karolíne, účtuje svojim zákazníkom poplatky za vlastné funkcie, údržbu a technickú podporu, čo pre IBM predstavuje lukratívny zdroj tržieb z predplatených služieb.Táto akvizícia ukazuje, ako sa staršie technologické spoločnosti snažia cez dohody rozšíriť ponuku svojich služieb, aby zvládli konkurenciu, najmä v oblasti cloud computingu, kde sa zákazníci snažia ušetriť peniaze konsolidáciou svojich dodávateľských vzťahov.Koncern IBM dúfa, že dohoda mu pomôže dohnať Amazon.com, Alphabet a Microsoft v rýchlo sa rozvíjajúcom cloudovom sektore.Podľa dohody, ktorá by podľa očakávania mala byť dokončená v druhej polovici budúceho roka 2019 sa Red Hat sa stanedivízie IBM Cloud, ktorú bude viesť prezident a výkonný riaditeľ Red Hat Jim Whitehurst.(1 EUR = 1,1345 USD)