SaS preferuje celoročné zachovanie letného času. Máte rovnaký názor?

BRATISLAVA 29. októbra - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta otvorenie otázky povinného striedania času a návrh Európskej komisie na vrátenie tohto rozhodnutia do rúk členským štátom považuje za pozitívny krok zo strany Komisie, ktorá týmto rozhodnutím vypočula hlas verejnosti. SaS to uvádza v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol Róbert Buček z komunikačného oddelenia strany.Liberáli avšak upozorňujú, že rozhodnutie o tom, ktorý čas si ponecháme, nepatrí do právomocí Európskej únie. Po odhlasovaní príslušnej smernice na európskej úrovni sa iba zruší striedanie času, ale rozhodnutie o celoročnom časovom pásme ostáva v rukách Slovenskej republiky. Tá by mala podľa SaS sledovať postoj okolitých krajín V4, Rakúska či Nemecka, ale aj vypočuť pripomienky občanov.

Schvaľovanie môže trvať niekoľko mesiacov

Návrh Komisie teraz poputuje na pripomienkovanie a schválenie Európskemu parlamentu a Rade, pričom celý proces schvaľovania môže trvať niekoľko mesiacov.Predseda strany SaS Richard Sulík sa stal v Európskom parlamente tieňovým spravodajcom tohto návrhu vo vedľajšom výbore a bude tak súčasťou rokovaní o harmonograme a detailoch zrušenia striedania času.„Čo sa týka Slovenskej republiky v prieskumoch väčšinou vyhráva letný čas, takisto aj v celoeurópskom prieskume sa za zachovanie letného času vyslovilo 56 % respondentov. Preferujeme teda celoročné zachovanie letného času, ale bude záležať aj od zvoleného časového pásma okolitých krajín,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Štáty si zvolia, aký čas chcú

Pri súčasnej právnej úprave sa v EÚ dvakrát do roka posúva čas, aby sa zohľadnila meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla a aby sa v danom období využilo čo najlepšie.Na základe žiadostí Európskeho parlamentu a ako súčasť posúdenia súčasnej úpravy striedania času zorganizovala Európska komisia v tomto lete verejnú konzultáciu. Komisia dostala 4,6 milióna odpovedí z 28 členských štátov. Až 84 percent respondentov sa vyjadrilo za zrušenie sezónnej zmeny času. Európska komisia dospela k záveru, že nemá zmysel, aby Brusel naďalej reguloval sezónne zmeny času.Členské štáty by si mali samy zvoliť, či chcú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena času by tak v prípade schválenia návrhu bola v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli poslednýkrát zmeniť čas v nedeľu 27. októbra 2019.