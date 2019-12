Ibrahimovič sa dohodol na polročnom kontrakte s AC Miláno

Útočník AC Miláno Zlatan Ibrahimovič po góle proti Catanii v zápase talianskej futbalovej Serie A v roku 2011. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 27. decembra (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič bude opäť obliekať dres AC Miláno. S účastníkom talianskej Serie A sa dohodol na zmluve do konca sezóny s opciou na ďalšiu. Tridsaťosemročnému útočníkovi vypršal kontrakt s klubom americkej MLS Los Angeles Galaxy, AC Miláno prichádza posilniť zadarmo.Ibrahimovič zarábal v USA v uplynulej sezóne 7,2 milióna dolárov, podľa ESPN musel výrazne znížiť svoje finančné požiadavky, aby mohol prísť do Milána. V červeno-čiernom drese už pôsobil v rokoch 2010 - 2012 a bol súčasťou zatiaľ posledného majstrovského tímu z roku 2011. Švéd má na svojom konte 62 gólov v 114 zápasoch za národnú reprezentáciu a ďalších 421 v klubových farbách.Švédsky veterán si stále udržiava solídnu výkonnosť, v MLS sa ešte aj v nedávno skončenej sezóne dostal do najlepšej jedenástky súťaže. "Vraciam sa späť do klubu, ktorý mimoriadne rešpektujem a do mesta, ktoré milujem. Budem bojovať so spoluhráčmi, aby sme zmenili kurz tejto sezóny. Urobím všetko pre to, aby sa to stalo," vyhlásil Ibrahimovič.