VIDEO: Debutujúcemu Petrovickému vyšiel ťah s Hlavajom

Na snímke uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbet Petrovický dáva pokyny hráčom v zápase základnej A- skupiny MS hokejistov do 20 rokov Slovensko - Kazachstan 27. decembra 2019 v Třinci v Českej republike. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Třinec 27. decembra (TASR) - Slováci zvládli kľúčový duel s Kazachstanom na MS do 20 rokov a môžu sa už pripravovať na Fínov - obhajcov titulu. Piatkový triumf 3:1 nad Kazachmi sa rodil ťažko, ale napokon bol zaslúžený. Trénera SR Róberta Petrovického potešilo najmä rozhodnutie postaviť do bránky Samuela Hlavaja, ktorý bol jednou z kľúčových postáv zápasu.O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v závere zápasu, v 58. minúte strelil víťazný gól Vladimír Daniel Tkáč. Triumf ešte poistil gólom do prázdnej bránky Róbert Džugan. Za stavu 1:1 sa však hralo na obe strany a Kazachstan bol blízko ku gólu v dvoch presilových hrách. Práve disciplína je podľa Petrovického vec, ktorú musia jeho zverenci do sobotňajšieho duelu zlepšiť. "" zhodnotil kormidelník SR.Po dôležitom triumfe, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pošle Slovákov do štvrťfinále, bol spokojný celý realizačný tím. Kazachovia majú na konte dve prehry z dvoch zápasov a pred sebou duely s favoritmi na titul Fínskom a Švédskom. Psychický tlak by teda mal z hráčov opadnúť. "," dodal Petrovický.Slováci svojho súpera prestrieľali, ale rozdiel bol tesný. Kazašský brankár kryl 23 pokusov, Samuel Hlavaj o jeden menej. Petrovický bol preto rád, že voľba jednotky padla na Hlavaja. "Inkasovaný gól Hlavaja mrzel, ale predtým mal niekoľko vynikajúcich zákrokov. "." Svoje kľúčové zákroky predviedol podľa vlastných slov v prvej tretine, no plné ruky a nohy práce mal aj v závere zápasu, keď hral Kazachstan dve presilové hry.."Hlavaj mal v zápase veľakrát ťažké situácie, pretože Kazachovia boli veľmi húževnatí, pri strelách sa snažili zakryť brankárovi Slovenska výhľad. "" uviedol Hlavaj a dodal: "Najmä druhé vylúčenie počas záverečného tlaku Slovenska bolo veľmi nešťastné. Obranca Česánek vystrelil puk spoza červenej čiary až do ochrannej siete, čo automaticky znamenalo trest za zdržovanie hry. Petrovický prezradil, čo v to v tej chvíli urobilo s jeho nervovou sústavou: "