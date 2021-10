Ibrahimovič si proti Kosovu ani Grécku nezahrá, zranené koleno stále nemá v poriadku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zlatan Ibrahimovič si počas októbrového asociačného termínu neoblečie švédsky reprezentačný dres. Charizmatický útočník, ktorý v nedeľu oslavuje 40. narodeniny, figuroval v nominácii trénera Janneho Anderssona na zápasy v európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.Kouč Švédov ho povolal, pretože cítil, že Ibrahimovič by mohol Severanom v závere kvalifikácie pomôcť v úsilí o postup na budúcoročný šampionát v Katare. "Smutné pre nás i pre Zlatana," uviedol Andersson na adresu skúseného zakončovateľa AC Miláno, ktorý sa nestihol včas zotaviť zo zranenia kolena.Švédi si vo Friends Arene v Štokholme 9. a 12. októbra zmerajú sily s reprezentantmi Kosova a Grécka. Momentálne sú na 2. mieste v B-skupine o štyri body za vedúcim Španielskom, odohrali však o dve stretnutia menej.Ibrahimovič je so 62 gólmi v 118 zápasoch najlepším strelcom švédskej reprezentačnej histórie. Reprezentoval v rokoch 2001 - 2016, potom sa s národným tímom rozlúčil, ale neskôr sa doň vrátil. Dvanásťnásobný švédsky futbalista roka pre zranenie kolena vynechal tohtoročné majstrovstvá Európy, kde boli Švédi aj súpermi slovenských reprezentantov. Severania vyhrali vzájomný duel 1:0 a na rozdiel od Slovákov postúpili do osemfinále.