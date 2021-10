Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový útočník brazílskeho pôvodu Diego Costa je podozrivý z daňových podvodov. Polícia v brazílskom štáte Sergipe vyšetruje prípad prania špinavých peňazí a daňových podvodov týkajúcich sa stávkových kancelárií, do ktorého bol údajne zapojený i čoskoro 33-ročný zakončovateľ. Informoval o tom web sport.pl s odvolaním na portál Globo.Diego Costa údajne financoval projekt, ktorý využíval stávkové kancelárie na pranie špinavých peňazí a daňové úniky. V marci vyšetrovatelia skonfiškovali zhruba dva milióny eur a federálna polícia v Sergipe momentálne pátra po osobách zapojených do týchto aktivít.Ako potvrdil právnik niekdajšieho hráča Atlética Madrid či FC Chelsea Aurélio Belém, policajti prehľadali aj byt samotného Costu. Zároveň odmieta, že by sa jeho klient niečoho dopustil. "Nemusí dokazovať, že je nevinný. Najprv mu musia dokázať vinu. Takéto fámy poškodzujú jeho imidž. Nič uňho nenašli ani nič neskonfiškovali. Diego s týmito spoločnosťami nemá nič spoločné. On ani žiadny jeho partner tento projekt nefinancovali," povedal Belém.Klub Atlético Mineiro, v ktorom Costa aktuálne pôsobí, vydal oficiálne vyhlásenie, v ktorom uviedol, že nevie o Costovom zapojení do takýchto aktivít. Zároveň hráčovi ponúkol právnu pomoc.