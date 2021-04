Ibrahimoviča čaká herecký debut, zahrá si v novej verzii filmu Asterix a Obelix

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 - Začínajúca sa herecká kariéra Zlatana Ibrahimoviča je čoraz aktuálnejšie témou dňa. Čoskoro 40-ročný švédsky futbalista v službách AC Miláno zavesil na svoje profily na sociálnych sieťach obrázok s nápisom "Antivírus" a to by malo byť meno jeho postavy v novej verzii filmu "Asterix a Obelix: Hodvábna cesta." Informovali o tom viaceré zdroje vrátane ESPN.Film francúzskeho režiséra Guillauma Caneta by sa mal dostať na verejnosť v roku 2022 a chystaný herecký debut Ibrahimoviča v ňom prekvapil aj odborníkov na jeho futbalovú kariéru. A to aj napriek tomu, že nedávno začiatkom marca sa nestarnúci skvelý útočník predstavil na hudobnom festivale v Sanreme.Spolu so svojím srbským kamarátom Sinišom Mihajlovičom, trénerom tímu FC Bologna, si tam zaspievali duet. Prezentovali kedysi populárnu taliansku skladbu "Vagabondo", hiit skupiny Nomadi z roku 1972. Rovnako bol Ibrahimovič na festivale súčasťou komediálnych skečov s komikom Rosariom Fiorellom a známym televíznym moderátorom Amadeom.Ibrahimovič v tejto sezóne napriek zdravotným problémom a prekonaniu ochorenia COVID-19 nastrieľal vo všetkých súťažiach už 17 gólov a v tabuľke najlepších kanonierov Serie A mu patrí s 15 zásahmi delená štvrtá priečka. AC Miláno je aj jeho zásluhou na druhom mieste tabuľky s mankom 9 bodov na mestského rivala Inter.