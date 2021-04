Uchov a ďalší ruskí atléti prišli o medaily, pre troch slovenských výškarov to znamená posun dopredu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší skvelý ruský výškar Ivan Uchov príde o zlatú olympijskú medailu z Londýna 2012, ale aj o striebro z halových MS 2014 v Sopote a bronz z ME 2014 v Zürichu. Športový arbitrážny súd (CAS) vyriekol verdikty v kauzách viacerých ruských atlétov, ktorí sa odvolali proti pôvodným trestom za porušenie antidopingových pravidiel.Výsledkom je zníženie trestov, avšak viacerí prišli o cenné kovy. Výškarka Svetlana Školinová po verdikte CAS prišla o bronz z OH 2012 a zlato z MS 2013, trojskokan Ľukman Adams musí vrátiť zlato z halových MS 2014 a striebro z ME 2014. Informoval o tom web SAZ atletika.sk.Tým, že niekdajšiemu kontroverznému kráľovi výškarských sektorov Uchovovi zrušili všetky výkony, ktoré dosiahol v čase od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014, sa vo výsledkových listinách veľkých podujatí dostanú o jedno miesto dopredu aj viacerí slovenskí reprezentanti.Na OH 2012 sa Michal Kabelka posunie na 29. priečku, na ME 2014 Lukáš Beer na 16. a Matúš Bubeník na 17. pozíciu.